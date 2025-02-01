Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı Samsun Buluşması'nda dikkat çeken mesajlar verdi. Ağıralioğlu, "Oy derdimiz yok, memleket istikbali derdimiz var. Partiye oy ve üye kazandırma hevesi taşımıyoruz. Millete imkan kazandırma mesuliyetini taşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen programa katıldı. Burada partililere hitap eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin siyasi parselasyona son vereceğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Aleviler CHP'ye, Kürtler HDP'ye, milliyetçiler MHP'ye, dindarlar AK Parti'ye oy verir diyerek ayrıştırıcı bir siyasete son veriyoruz. Ay-yıldız bayrağının altında yaşayan herkes bizim insanımızdır. Memleketi yönetmek için mezhep, meşrep ve cemaat ayrımlarına son veriyoruz," dedi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin Türkiye'de bir daha parti kurma ihtiyacını ortadan kaldıracak bir yapı oluşturacağını aktararak, "Bir devletin ve milletin sarılıp sarmalanmasına koşuyoruz. Bu yüzden memleket istikbali derdimiz var," açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu, yeni nesilden değerli insanları partilerine kazandırdıklarını vurguladı. "Siyasete hiç girmemiş, siyasi partiye üye olmamış, kıymetli memleket evlatlarını Anahtar Parti'nin saflarına katıyoruz. Artık memleketin yöneticileri arasında yeni yüzler ve simalar olacak," ifadeleriyle umut dolu bir gelecek tasvir etti.

Ağıralioğlu, şöhretli ve liyakatli insanların anahtar partinin vizyonuna dahil edileceğini ancak sıfırdan gelen ve liyakat sahibi yeni nesil arkadaşların da önemli başarılar elde edeceğini ifade etti. "Arkadaşlarımız, enflasyonu düşürmek, faizi indirmek ve işsizliğe son vermek gibi birçok kritik işi başarmakta kararlıdırlar," diye ekledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen Samsun Buluşması programına katıldı. Ağıralioğlu, burada bir kız çocuğu ile objektiflere poz verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen Samsun Buluşması programına katıldı. Ağıralioğlu, burada bir kız çocuğu ile objektiflere poz verdi.