DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.647.721,08 0,03%

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 'Oy derdimiz yok, memleket istikbali derdimiz var' diyerek partisinin vizyonunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:01
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı Samsun Buluşması'nda dikkat çeken mesajlar verdi. Ağıralioğlu, "Oy derdimiz yok, memleket istikbali derdimiz var. Partiye oy ve üye kazandırma hevesi taşımıyoruz. Millete imkan kazandırma mesuliyetini taşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen programa katıldı. Burada partililere hitap eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin siyasi parselasyona son vereceğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Aleviler CHP'ye, Kürtler HDP'ye, milliyetçiler MHP'ye, dindarlar AK Parti'ye oy verir diyerek ayrıştırıcı bir siyasete son veriyoruz. Ay-yıldız bayrağının altında yaşayan herkes bizim insanımızdır. Memleketi yönetmek için mezhep, meşrep ve cemaat ayrımlarına son veriyoruz," dedi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin Türkiye'de bir daha parti kurma ihtiyacını ortadan kaldıracak bir yapı oluşturacağını aktararak, "Bir devletin ve milletin sarılıp sarmalanmasına koşuyoruz. Bu yüzden memleket istikbali derdimiz var," açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu, yeni nesilden değerli insanları partilerine kazandırdıklarını vurguladı. "Siyasete hiç girmemiş, siyasi partiye üye olmamış, kıymetli memleket evlatlarını Anahtar Parti'nin saflarına katıyoruz. Artık memleketin yöneticileri arasında yeni yüzler ve simalar olacak," ifadeleriyle umut dolu bir gelecek tasvir etti.

Ağıralioğlu, şöhretli ve liyakatli insanların anahtar partinin vizyonuna dahil edileceğini ancak sıfırdan gelen ve liyakat sahibi yeni nesil arkadaşların da önemli başarılar elde edeceğini ifade etti. "Arkadaşlarımız, enflasyonu düşürmek, faizi indirmek ve işsizliğe son vermek gibi birçok kritik işi başarmakta kararlıdırlar," diye ekledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen Samsun Buluşması programına katıldı. Ağıralioğlu, burada bir kız çocuğu ile objektiflere poz verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığının açılışı için geldiği Samsun'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'nda düzenlenen Samsun Buluşması programına katıldı. Ağıralioğlu, burada bir kız çocuğu ile objektiflere poz verdi.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
4
Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor
5
Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar
6
Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları
7
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!