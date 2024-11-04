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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Yavuz Ağıralioğlu ve heyeti Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:39
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Anıtkabir'de

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saygı Duruşu ve Çelenk Bırakma

Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Hatıra Fotoğrafı ve Misak-ı Milli Kulesi

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Ağıralioğlu ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Özel Deftere Düşülen Düşünceler

Ağıralioğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu anlamlı ifadeleri yazdı:

"Son Türk Devletinin büyük kurucusu, bu aziz vatanı ve bu devleti bize nasıl ve ne pahasına ne bedel ödeyerek bıraktığını biliyoruz. Bu aziz vatanı, devleti ve Cumhuriyet'i nasıl ve ne pahasına koruyacağımızın şuuru ile aziz hatıran huzurunda, akıl, ahlak, adalet, azim ve adanmışlıkla millete söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Ruhun şad olsun."

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Başkanlık Divanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ağıralioğlu başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

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