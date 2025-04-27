Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Kayseri'de Halkla Buluştu

Ağıralioğlu Kayseri'de Vatandaşlarla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kayseri'de düzenlenen çeşitli etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Halk Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’yi Ayağa Kaldıracaklarını İfade Etti

Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ayağa kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. İktidara geldiklerinde ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini ve refahı artıracaklarını dile getirdi.

Ağıralioğlu, siyaseti kendi gerçeklerine, memleketi ise kendi potansiyeline taşıyacak bir anlayışla yola çıktıklarını vurguladı. "Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkuna kuruldu, kalbine yürüyor. Kalbinden memleketin güçlü geleceğine imkan buluyor. Devleti devlet olarak ayağa kaldıracağız. Mülki idareyi, adaleti, üretimi, tarımı, hayvancılığı, üniversiteleri ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Esnaf Ziyaretleri ve İl Başkanlığı Açılışı

Programın ardından Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretler, partinin vatandaşlarla olan bağını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.