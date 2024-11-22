Analogdan Dijitale: Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu Gerçekleşti

Fotoğraf Sanatının Dönüşümü: Sempozyumda Yenilikler Sunuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu", Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra kültür sanat dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

İzzet Keribar'ın Eşsiz Sergisi

Program çerçevesinde, 88 yaşındaki fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar tarafından çekilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ait fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Açılışta konuşan Keribar, "Bir Keribar Fotoğrafı" belgeselinin yapımına destek verenlere ve eşine teşekkür etti. Derin bir sevgiyle yaklaşarak, Ayasofya fotoğraflarının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de sergileneceğini duyurdu.

Keribar, fotoğraf sanatını yalnızca bir meslek olarak görmediğini, hayata dair duygularını ve gözlemlerini ifade etmenin en güçlü yolu olarak değerlendirdi. Sanatçı, yaşamı boyunca dünyanın güzelliklerini ve insanoğlunun karmaşasını fotoğraflamak için çabaladığını sözlerine ekledi.

Fotoğrafın Tarihsel Süreci ve Etkisi

Sempozyumun ilk oturumu "Fotoğrafçılığın Dünü, Bugünü ve Yarını" başlığıyla, İletişim Başkanlığı Süreli ve Süresiz Yayınlar Koordinatörü Hilal Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda söz alan foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Türk fotoğrafçılarının Osmanlı coğrafyasında fotoğrafçılığın yol öyküsünü nasıl şekillendirdiğini anlattı. Aral, 1840-1850 yıllarında çekilen portrelerin önemine vurgu yaptı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın fotoğraf muhabirliğinde önemli dönemler olduğuna dikkat çeken Aral, bu süreçte yaşanan toplumsal acıların, insanlık durumlarının fotoğraflanmasına değindi. Vietnam Savaşı'ndan İran-Irak Savaşı'na kadar, bu savaşların fotoğraf sayesinde nasıl daha etkili anlatıldığına dikkat çekti.

Dijital Fotoğrafçılığın Gereklilikleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 1968'den bu yana her yıl fotoğraf yıllıkları yayımladıklarını belirtti. Eczacıbaşı, dijital makinelerle çekilen fotoğrafların özünde bir anlam taşımadığını ifade ederek, fotoğrafın bir hikaye anlatma gerekliliğine vurgu yaptı.

Eczacıbaşı, dijital fotoğrafçılığın yalnızca görüntü kaydetmeyi kolaylaştırdığını, ancak gerçekten etkileyici bir fotoğraf için içerik, kompozisyon ve ışık gibi unsurların öğrenilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle dijital teknolojiye fazla güvenilmeden fotoğrafçılık yapılması gerektiğini vurguladı.

İlk oturumda ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ozan Bilgiseren ile Anadolu Ajansı temsilcileri de önemli bilgiler paylaştılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu" düzenlendi. İletişim Başkanlığı Süreli ve Süresiz Yayınlar Koordinatörü Hilal Turan (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Fotoğrafçılığın Dünü, Bugünü ve Yarını" oturumuna katılan foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral (sol 2), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı (sol 3), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ozan Bilgiseren (sağ ), Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Özge Elif Kızıl (sağ 3), Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar (sağ 2), konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu" düzenlendi. İletişim Başkanlığı Süreli ve Süresiz Yayınlar Koordinatörü Hilal Turan (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Fotoğrafçılığın Dünü, Bugünü ve Yarını" oturumuna katılan foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral (sol 2), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı (sol 3), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ozan Bilgiseren (sağ ), Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Özge Elif Kızıl (sağ 3), Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar (sağ 2), konuşma yaptı.