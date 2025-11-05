Anamur'da 4-6 Yaş Minikleri Kızılay Haftası Etkinliği

Anamur'da İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Kızılay Haftası kapsamında Kızılay Anamur Şubesi'ni ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:42
Mersin’in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle Kızılay’ın çalışmalarını tanıdı.

Ziyaret ve eğitim programı

Akdeniz Camii Müberra Mert, Değirmencik Burnu ve Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında düzenlenen programların ilk durağı, Akdeniz Camii Müberra Mert Kur'an Kursu öğrencilerinin Kızılay Anamur Şubesine gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Sıcak bir ortamda karşılanan minikler, Kızılay görevlilerinden kuruluşun tarihçesi, afetlerde yardım çalışmaları, kan bağışı ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gönüllüler, çocuklarla çeşitli eğitici aktiviteler gerçekleştirdi.

Yetkililerin değerlendirmesi

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada: "Kızılay’ın önemini çocuklarımıza küçük yaşta öğretmek adına anlamlı bir etkinlik oldu. Programda emeği geçen öğreticilerimize, Kızılay Anamur yetkililerine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay gönüllüleri ise gönüllülük bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinerek, "Minik öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Renkli gösteriler ve ailelerin katılımı

Program kapsamında çocuklar, Kızılay’ın önemini anlatan şiirler, şarkılar ve gösteriler sergiledi. Velilerin de yer aldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, minikler Kızılay’ın insan hayatını koruyan ve destekleyen çalışmalarını uygulamalı etkinliklerle deneyimleme fırsatı buldu.

