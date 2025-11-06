Anamur'da 'Kur’an okuyorum, peygamberimi seviyorum' programı büyük ilgi gördü

Anamur Ortaokulu öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 'Kur’an okuyorum, peygamberimi seviyorum' temalı programda öğrencilerin performansları izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim'i doğru okuma becerilerini geliştirmeyi ve Peygamber Efendimizin ahlakını tanıma bilincini artırmayı hedefledi.

Program ve katılımcılar

Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenci performansları

Programda 7-D sınıfı öğrencisi Veysel Şahin Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu; 5-D sınıfı öğrencisi Metehan Polat okunan ayetlerin mealini okudu. 5-E sınıfı öğrencileri '571’de Bir Güneş Doğdu' ilahisini seslendirirken, 5-C sınıfından Elif Su Kayabaşı 'Kur’an-ı Kerim' adlı şiiriyle izleyicileri duygulandırdı.

Verilen mesajlar

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan Peygamber Efendimizin örnek ahlakı üzerinde durarak öğrencilere şu çağrıyı yaptı: Bir Müslüman evladı olarak hayatınızı en güzel şekilde yaşamak için Kur’an-ı Kerim’i hayatınızın merkezine alın. Peygamber Efendimiz, ‘Size iki emanet bırakıyorum; Kur’an ve sünnetim. Bunlara sarılırsanız yanlış yola düşmezsiniz’ buyuruyor. Sizlerden de büyüdüğünüzde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmenizi bekliyoruz.

İlçe Kaymakamı Kemal Duru ise öğrencilere hitaben Her çocuğun bir Kur’an’ı olmalı. Çünkü Kur’an, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini öğreten ilahi kelamdır. Kur’an’a uyan insanların olduğu yerde sevgi, saygı ve yardımlaşma vardır. Peygamberimizin sünnetinin uygulandığı yerde huzursuzluk olmaz ifadelerini paylaştı.

Hediyeler ve kapanış

Programın sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla gönderilen mealli Kur’an-ı Kerimler öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik kapsamında toplam 170 öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye edilirken program yapılan dua ile sona erdi.

