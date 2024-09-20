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Anastasiapolis Antik Kenti'nde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Anastasiapolis Antik Kenti'nde restorasyon için acele kamulaştırma kararı alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 00:48
Anastasiapolis Antik Kenti'nde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Anastasiapolis Antik Kenti'nde Acele Kamulaştırma

Anastasiapolis Antik Kenti, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen bölgesinde gerçekleştirilecek olan kazı ve restorasyon çalışmaları için acele kamulaştırma sürecine girildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi bir süreç başlatıldı. Bu karar, arkeolojik alan üzerindeki yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkartılması ve restorasyon işlemlerinin hızlandırılması amacı taşımaktadır.

Bodrum'daki Taşınmazlar Kamulaştırılacak

Bodrum ilçesinin Mazı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete ait bazı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, 141 ada 38 parsel ve 142 ada 16 parsel numaralı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.

Bu önemli süreç ile birlikte, tarihi kalıntıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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