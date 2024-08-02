Anavarza Antik Kenti'nde Tarihi Cami Kalıntıları Bulundu

Anavarza Antik Kenti'nde Tarihi Cami Kalıntıları Keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anavarza Antik Kenti'nde bulunan ve Abbasi dönemine ait olduğu düşünülen cami kalıntıları üzerine önemli bir açıklama yaptı. Ersoy, "Bu benzersiz bulgu, tarihimizdeki derin izleri gün yüzüne çıkararak Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutması bakımından oldukça önemli" dedi.

Anadolu'nun İlk Camisi

Bakan Ersoy, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen yapının Yenilmez Şehir'de gün yüzüne çıktığını belirtti. Ayrıca Anavarza Antik Kenti'nde, halife Harun Reşid döneminde yaptırıldığı düşünülen büyük Abbasi camisine ait mimari kalıntılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Keşif İçin Teşekkür

Bu değerli keşfi gerçekleştiren arkeologlara teşekkür eden Ersoy, keşfin tarihsel önemine dikkat çekti. Ersoy, "Bu benzersiz bulgu, tarihimizdeki derin izleri gün yüzüne çıkararak Anadolu'nun köklü geçmişine ışık tutması bakımından oldukça önemli" şeklinde ekledi.