Anayasa Mahkemesi 551 Bini Aşan Bireysel Başvuru Sonuçlandırdı

AyM, 31 Aralık 2024 itibarıyla 650 bin 453 bireysel başvurudan 551 bin 913'ünü sonuçlandırarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:56
Anayasa Mahkemesi 551 Bini Aşan Bireysel Başvuru Sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İstatistikleri

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Aralık 2024 itibarıyla yapılan toplam 650 bin 453 bireysel başvurudan 551 bin 913'ünü sonuçlandırdığını açıkladı. Bu sonuçlar, Yüksek Mahkeme'nin bireysel başvuru hakkını getiren 23 Eylül 2012'den bu yana ne kadar aktif bir rol aldığını gösteriyor.

Bireysel Başvuru Sonuçları

Kurumun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bireysel başvuru yapma oranı %84,9 olarak kaydedildi. Derdest dosya sayısının ise 98 bin 540 olduğu bildiriliyor. Sonuçlandırılan başvurular arasında 456 bin 476 kabul edilemezlik, 78 bin 3 hak ihlaline yol açan, 13 bin 750 idari ret ve 1,504 kararda ise hak ihlali olmadığına karar verildi.

Hak İhlalinde Öne Çıkanlar

AYM, bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği tespit edilen 79 bin 251 başvurudan 56 bin 443adil yargılanma (6 bin 828), mülkiyet hakkı (5 bin 623), ifade özgürlüğü (4 bin 432), özel hayat ve aile hayatına saygı (1,706) başvuruları yer aldı.

Norm Denetimi Başvuruları

2012 ile 2024 yılları arasında yapılan norm denetimi başvuruları da dikkate değer sonuçlar verdi. Bu sürede 2 bin 159 başvuru yapılırken, 2 bin 44 tanesi karara bağlandı. 2024 yılı özelinde, Yüksek Mahkeme 37 iptal davasından 34'ünde iptal, 3'ünde ret kararı alırken; 196 itiraz başvurusunda da 44 iptal, 126 ret, 26 birleştirme kararı verildi.

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