Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İstatistiklerini Açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Bireysel Başvuru Verilerini Yayınladı

30 Eylül itibarıyla Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sayısının 633 bin 488'e ulaştığını, bu başvurulardan 527 bin 803'ünün sonuçlandırıldığını açıkladı.

Derdest Dosya Sayısı ve Sonuç Ortalaması

Yüksek Mahkeme, önünde sonuçlandırmayı bekleyen toplam 105 bin 685 derdest başvuru dosyasının bulunduğunu duyurdu. Yapılan hesaplamalara göre, başvuruların sonuçlandırılma oranı yüzde 83,3 olarak belirlendi.

Sonuçlandırılan Başvuruların Analizi

Sonuçlandırılan başvurular arasında 435 bin 437 dosyada kabul edilemezlik kararı verilirken, 75 bin 89 başvuruda en az bir hakkın ihlaline hükmedildi. Diğer sonuçlar arasında 13 bin 712 idari ret, 2 bin 140 diğer, ve 1425 başvuruda ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

Hak İhlali Sonuçları

Ayrıca, AYM, bir veya daha fazla hakkın ihlal edildiğine karar verdiği 76 bin 247 başvurudan 56 bin 4435 bin 487 başvurusunda adil yargılanma, 4 bin 661 mülkiyet, 4 bin 348 ifade özgürlüğü ve 1622 özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı. Bu sonuçları diğer hak ihlali kararları takip etti.