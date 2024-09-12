Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yetkisinin 12. Yıldönümü Sempozyumu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Saadet Yüksel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2012 yılında bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla birlikte, 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine yapılan başvurularda önemli bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Sempozyum Detayları

AYM Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu”na, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme üyeleri ve hukuk alanından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Bireysel Başvuru Hakkının Önemi

Oturum başkanlığını üstlenen Yüksel, bireysel başvuru hakkının 2012’de getirilmesinin ardından Türkiye’nin insan hakları koruma sisteminde önemli bir eşik aşıldığını vurguladı. Bu süreçte AYM’nin, insan haklarına dair önemli içtihatlar ürettiğini ifade etti.

Başvuru Sayılarındaki Düşüş

Yüksel, bireysel başvuru hakkı sayesinde AİHM’de Türkiye aleyhine açılan dava sayısında azalma görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"2012’de AYM’nin bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla birlikte, 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yapılan başvurularda belirgin bir düşüş yaşandı. 2011 yılında 9 bin civarında olan yıllık başvuru sayısı, 2013’te 2 bin 500’e kadar geriledi. 2015 sonu itibarıyla Türkiye aleyhine açılan dava sayısı ise 8 bin 500’ün altına düştü."

AİHM Derdest Dava Sayıları

Saadet Yüksel, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan derdest dava sayısının ise yaklaşık 24 bin civarında olduğunu da ekledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.