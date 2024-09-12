DOLAR
33,9 0,2%
EURO
37,53 -0,28%
ALTIN
2.784,16 -1,41%
BITCOIN
1.950.610,61 0%

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yetkisinin 12. Yıldönümü Sempozyumu

AİHM Yargıcı Saadet Yüksel, Türkiye aleyhine başvuru sayısındaki düşüşü analiz etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:06
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yetkisinin 12. Yıldönümü Sempozyumu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Saadet Yüksel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2012 yılında bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla birlikte, 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine yapılan başvurularda önemli bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Sempozyum Detayları

AYM Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu”na, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme üyeleri ve hukuk alanından çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Bireysel Başvuru Hakkının Önemi

Oturum başkanlığını üstlenen Yüksel, bireysel başvuru hakkının 2012’de getirilmesinin ardından Türkiye’nin insan hakları koruma sisteminde önemli bir eşik aşıldığını vurguladı. Bu süreçte AYM’nin, insan haklarına dair önemli içtihatlar ürettiğini ifade etti.

Başvuru Sayılarındaki Düşüş

Yüksel, bireysel başvuru hakkı sayesinde AİHM’de Türkiye aleyhine açılan dava sayısında azalma görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"2012’de AYM’nin bireysel başvuruları inceleme yetkisini kullanmaya başlamasıyla birlikte, 2012 ile 2016 yılları arasında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yapılan başvurularda belirgin bir düşüş yaşandı. 2011 yılında 9 bin civarında olan yıllık başvuru sayısı, 2013’te 2 bin 500’e kadar geriledi. 2015 sonu itibarıyla Türkiye aleyhine açılan dava sayısı ise 8 bin 500’ün altına düştü."

AİHM Derdest Dava Sayıları

Saadet Yüksel, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan derdest dava sayısının ise yaklaşık 24 bin civarında olduğunu da ekledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12....

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12....

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12....

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12....

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12....

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun 12. Yıldönümü Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma AYM Başkanı Kadir Özkaya (sol 3), Yüksek Mahkemenin üyeleri ve hukukçular katıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı
3
Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler
4
Çorum'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
5
Tekirdağ'da Bebeğe Şok İstismar: Anne ve 4 Kişi Tutuklandı
6
İYİ Parti'de Şok İstifa: Ümit Özlale Partisinden ve Görevlerinden Ayrıldı
7
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!