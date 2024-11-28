Anayasa Mahkemesi, Boşanma İçin Evlilik Süresi Şartını Kaldırmadı

Anayasa Mahkemesi'nden Boşanma Kararı

Türk Medeni Kanunu'ndaki anlaşmalı boşanma koşullarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, boşanma davaları için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesini zorunlu kılan hükmün iptal talebini reddetti.

Davanın Arka Planı

Bu karar, Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne iletilen bir başvuru sonrası alındı. Başvuru dilekçesinde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin üçüncü fıkrasındaki "... bir yıl..." ifadesinin, kişilerin iradesini göz ardı ettiği ve eşitlik ilkesine ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi.

Gerekçe ve Sonuç

Anayasa Mahkemesi, evliliğin üzerinden bir yıl geçmeden boşanma davası açılamaması şartının, kanun koyucunun takdir yetkisi içinde olduğunu belirtti. Mahkeme, aile kurumunun korunması amacıyla bu düzenlemenin yapıldığını vurgulayarak, yıllık süre dolduğunda eşlerin boşanma taleplerinin değerlendirileceğini açıkladı.

Mahkeme ayrıca, boşanma sebeplerinin çeşitliliğine ve diğer yasal yolların da mevcut olduğuna dikkat çekerek, kişilerin özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi isteminin orantılı olduğunu belirtti. Sonuç olarak, bu durumun bireylere orantısız bir külfet getirmediği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.