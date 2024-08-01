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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın Milletvekilliği İle İlgili Kararını Açıkladı

Yüksek Mahkeme, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili önemli bir karara imza attı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 04:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 04:26
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın Milletvekilliği İle İlgili Kararını Açıkladı

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay Kararı

Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak yapılan başvurunun gerekçesini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi ve bu işlemin iptali için bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Genel Kurul Başvurusu ve Yüksek Mahkeme’nin İddiaları

Atalay, TBMM Genel Kurulu’na yaptığı başvuruda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat'taki toplantısında bu talebi değerlendirerek, gerekçesini resmi gazetede yayınladı.

Hukuki Dayanaklar ve İhlal Kararları

Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Ekim 2023’te verdiği hak ihlali kararı sonrası Atalay hakkında kesinleşen bir hükmün bulunmadığı vurgulandı. "Anayasa’yı ihlal ettiği belirlenen bir yargı kararı, mahkemeler dahil hiçbir kamu otoritesi tarafından esas alınamaz," ifadesi dikkat çekti.

İhlal Kararının Yerine Getirilmesi Gerekliliği

Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı niteliğine işaret etti. Yasama organının da ihlal kararının sonuçlarını yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtildi. Bu bağlamda, TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararın hukuki bir dayanağı bulunmadığı ifade edildi ve Atalay'ın milletvekilliğini düşüren işlemde fiili durum yaratıldığı belirtildi.

Karşı Oy Kullanımı

Kararda, dört üye (Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil) karşı oy kullanarak, Anayasa'nın 84. maddesi gereğince kesin hüküm giyme veya kısıtlanma durumunun AYM'nin inceleme yetkisi dışında olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kesin hüküm öngörülmediğinden, TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen işleme dair bir karar verilmesi mümkün görülmedi.

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