Anayasa Mahkemesi'den internet yayınları hakkında yeni karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), internet yayınlarına ilişkin kritik bir karar verdi. Mahkeme, 5651 sayılı yasanın 9. maddesini geçersiz kıldı. Bu madde, “İnternet ortamında özel hayatının gizliliği ihlal edildiğini öne süren kişiler, Kurum'a doğrudan müracaat ederek içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilir.” hükmünü taşıyordu.

Düzenlemenin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğini gerekçelendiren AYM, iptal kararı verdi.

Mahkeme, suç şüphesi durumunda BTK'nın içeriği kendi başına kaldırması ya da engellemesi yetkisini de geçersiz kıldı.

Suçun mahkeme kararıyla kanıtlanmadan idari yaptırım uygulanmasının masumiyet karinesini ihlal ettiği gerekçesiyle düzenlemenin iptaline karar verildiği belirtildi.

Kararlar 9 ay sonra uygulanmaya başlayacak.