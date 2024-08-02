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Anayasa Mahkemesi İsim Değişikliği Talebinde Hak İhlali Tespiti Yaptı

AYM, isim değişikliği talebinin reddinin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:30
Anayasa Mahkemesi İsim Değişikliği Talebinde Hak İhlali Tespiti Yaptı

İsim Değişikliği Talebinin Reddi Hak İhlali Sayıldı

Türkiye Anayasa Mahkemesi (AYM), isim değişikliği başvurusu reddedilen bir bireyin yaptığı başvuruda, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Seher' ismine sahip bir birey, Danimarka'da adını değiştirdiğini ve bu nedenle Türkiye’deki kayıtlarındaki isim farklılığı nedeniyle zorluklar yaşadığını belirtti.

Dava Süreci ve Mahkemelerin Değerlendirmesi

Davacı, Türkiye'de isminin değişmesi için Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğunda, mahkeme davayı reddetti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak, davacının sosyal hayatında isim farklılığından dolayı problem yaşamadığını ifade etti. İstinaf sürecinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkeme kararını onadı.

AYM'nin Karar Gerekçesi

Davacı, Yüksek Mahkeme’ye başvurarak hak ihlali talep etti. Anayasa Mahkemesi, kararında özel hayata saygı hakkının korunması için devletin yükümlülükleri olduğunu belirtti. AYM, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca bu tür taleplerin, kamu menfaatleriyle kişisel yararlar arasında dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

Karar Sonuçları ve Öneriler

Ayrıca, davacının Danimarka'daki ismini değiştirmesinin ardından iki ülkeye ait kimlik ve belgelerinin farklı olması nedeniyle sorun yaşayabileceğine dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, isim değişikliği taleplerinde yeterli gerekçe sunulmaması durumunda özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği kanaatine vardı. Bu karmaşık durumu göz önünde bulundurarak, AYM, yerel mahkemeye yeniden yargılama yapılması için karar örneği gönderilmesine hükmetti.

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