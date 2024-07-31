Anayasa Mahkemesi'nden Bireysel Başvuru Verileri: 513 Bin Üstü Sonuçlandırma

Anayasa Mahkemesi'nde Bireysel Başvuruların Sonuçları

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran 2023 itibarıyla toplamda 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana başvuruları karşılama oranını yüzde 83,2 olarak açıkladı.

Başvuru İstatistikleri

Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 8574 bin 574 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği tespit edildi. Yüksek Mahkeme, 13 bin 558 başvuruyu idari ret, 2 bin 112 başvuruyu ise diğer kategorisine dahil etti. 1401 başvuruda ise hak ihlali olmadığına dair karar verildi.

2022 ve 2023 Karşılaştırması

En az bir hakkın ihlal edildiği tespit edilen 74 bin 574 başvurudan 35 bin 527'si 2022 yılında yapıldı. Bu durum, 2022 yılındaki başvuruların oransal dağılımını %47,5 olarak gösteriyor. Yüksek Mahkeme, toplamda 75 bin 728 hak ihlali kararı verdi. Bu kararların 56 bin 443’ü makul sürede yargılama, 5 bin 235’i adil yargılanma hakkı, 4 bin 315’i mülkiyet ve ifade özgürlüğü haklarının ihlali ile ilgili.

2023 Başvurularında Düşüş

2023 yılında en fazla bireysel başvuru, 109 bin 779 ile 2022’de yapılırken, bu yılın ilk altı ayında Anayasa Mahkemesine 37 bin 657 başvuru kaydedildi. 2023 yılı için sonuçlanan başvuru sayısı ise 108 bin 816 olarak belirlendi.