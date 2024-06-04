Anayasa Mahkemesi’nden Cumhurbaşkanı’nın yetkisine kısıtlama: Merkez Bankası Başkanını görevden alamayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kısıtlama yönünde yani bir karar kaldı. Karara göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanını, görev süresi dolmadan görevden alamayacak ve değiştiremeyecek.

Bu karar öncesinde Cumhurbaşkanı’nın TCMB Başkanını değiştirme yetkisi bulunuyordu. Ancak AYM’nin son kararı ile bu yetki iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, TBMM’den yetki almadan, TCMB Başkanını değiştirme durumunun Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Daha önce rektör atamaları yetkisi de iptal edilmişti

Anayasa Mahkemesi, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması ile ilgili olan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) de Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

AYM kararına göre Cumhurbaşkanı’nın rektör atama yetkisi de iptal edildi.