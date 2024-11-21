Anayasa Mahkemesi Pasaport Kanunu'ndaki Kısıtlamayı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi'nden Pasaport Kanunu'na Kısmi İptal

Yüksek Mahkeme, Pasaport Kanunu'ndaki, ülkeden ayrılmalarda genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere pasaport verilmemesini düzenleyen hükmü iptal etti. Kararın detayları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mahkeme Kararına Giden Süreç

Ankara 19. İdare Mahkemesi, pasaportta bulunan tahdidin kaldırılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, ilgili kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu görüşüne vardı.

Gerekçede Belirtilen Noktalar

Gerekçede, itiraz konusu kuralın, idari kararla yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırladığı vurgulandı. Anayasa'ya göre, bu özgürlüğün yalnızca suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararıyla sınırlanabileceği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesinde, önceki kararlarından yola çıkarak yurt dışına çıkma özgürlüğünün hangi durumlarda hakim kararıyla sınırlandırılabileceği üzerinde duruldu. İtiraz konusu kuralın, belirli kişi veya kişilere yönelik genel olmayan bir sınırlama olduğu ifade edildi.

Gerekçede şu ifadelere yer verildi: "Anayasa'nın 23. maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğü, suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle hakim kararıyla sınırlanmalıdır. Ancak bu kural, idarenin yetkisine bırakılarak Anayasa'da belirtilen gereklilikleri ihlal etmiştir."

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