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Anayasa Mahkemesi, Sahipsiz Hayvanlar Üzerine Yasal İptal İstemini İnceledi

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptali ve durdurulması talebine ilişkin ilk incelemesini tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:44
Anayasa Mahkemesi, Sahipsiz Hayvanlar Üzerine Yasal İptal İstemini İnceledi

Yüksek Mahkeme, Hayvanları Koruma Düzenlemesini İnceledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik değişiklikler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki bazı maddelerin iptali için yapılan başvurunun ilk incelemesini gerçekleştirdi. Mahkeme, başvurunun esastan görüşülmesine karar verdi.

Yürürlüğe Giren Yasanın İncelemesi

2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yasaya ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Ağustos'ta iptal davası açmıştı. Bugünkü Genel Kurul toplantısında yapılan ilk incelemede, başvuruda herhangi bir eksiklik olmadığı belirlendi.

İptali İstenen Maddeler ve Kamu Yaarı

Yasanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra CHP, yasayı oluşturan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Bu konudaki basın açıklamasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve çevre hakları açısından yasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Davaya ilişkin daha sonraki görüşme tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

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