Anayasanın İlk 4 Maddesi Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Kurtulmuş: Anayasa Tartışmaları Gündemde

Ali Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu dile getirerek, "Bu mesele ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değil. Özellikle üçüncü madde hakkındaki tartışmalar, gerçekte bir algı operasyonudur," dedi.

Tartışmaların Sebepleri

Kurtulmuş, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ve doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. "Anayasa'nın bu maddeleri, toplum için temel bir yapı taşını oluşturuyor," şeklinde konuştu.