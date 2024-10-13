DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.143.044,27 0,76%

Anayasanın İlk 4 Maddesi Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesi hakkında çıkan tartışmaları haksızlık olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:57
Anayasanın İlk 4 Maddesi Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Kurtulmuş: Anayasa Tartışmaları Gündemde

Ali Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu dile getirerek, "Bu mesele ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değil. Özellikle üçüncü madde hakkındaki tartışmalar, gerçekte bir algı operasyonudur," dedi.

Tartışmaların Sebepleri

Kurtulmuş, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ve doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. "Anayasa'nın bu maddeleri, toplum için temel bir yapı taşını oluşturuyor," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Düğün Faciası: Havaya Ateş Açan Kişi Tutuklandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklamaları
3
Hizbullah'ın İHA Saldırısı: Hayfa'daki Askeri Üste Yaralananların Sayısı Artıyor
4
Vietnam'dan Çin'e Güney Çin Denizi İçin Barış Çağrısı
5
Bursa'da Dere İçinde Erkek Cesedi Bulundu
6
Çevreci Liselilerden Yenilikçi Motosiklet Projesi
7
Meteoroloji'den turuncu alarm! Kar önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi fena vuracak

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi