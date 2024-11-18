Andırın'da Sonbaharın Büyüsü: Kayın Ormanları Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Andırın'da Kayın Ormanları Güz Renkleriyle Ağırlıyor

Kahramanmaraş'ın kaleleri, şelalesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Andırın ilçesi, sonbahar mevsiminde kayın ormanlarının büyüleyici renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Doğası ve iklimi nedeniyle "Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak bilinen Andırın, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle dolup taşıyor.

Doğa Tutkunları İçin Cennet

Yerli ve yabancı birçok doğasever, hazan renklerini görmek amacıyla Andırın'ı sık sık ziyaret ediyor. Yeşiltepe Mahallesi sınırları içinde 1600 rakımda konumlanan Pancar Yaylası, kayın ağaçlarıyla kaplı ormanı ve yaprak dökümünün başlamasıyla birlikte sunduğu muhteşem manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Sonbaharın huzur veren atmosferinde yürüyüş yapmak isteyenler, temiz havayı solumak ve bu eşsiz doğada fotoğraf çekme fırsatı buluyor. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, bölgenin doğal güzelliklerinin cenneti olduğunu vurgulayarak, "Andırın sadece kaleler ve şelalelerden oluşmuyor, kayın ağaçlarının bulunduğu alanlar ilçemize önemli bir güzellik katıyor," dedi.

Ziyaretçi Sayısını Artırma Hedefi

Gökşen, ilçenin farklı rakım değerlerinin her mevsimde ayrı bir güzellik sunduğunu belirtti. "Sonbahar mevsiminin en güzel manzaralarını sunarak doğaseverleri ağırlıyoruz. Farklı illerden gelen birçok ziyaretçimiz var. Bu renk cümbüşünü görmek ve tüm ülkemizin bu güzellikten faydalanmasını sağlamak istiyoruz," diye ekledi.

2023 Yılı Keşfi

Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli, kayın ağaçlarıyla dolu Pancar Yaylası'nı 2023 yılında keşfettiklerini, ağaçların sunduğu eşsiz manzaraların keyfini çıkardıklarını ifade etti. Sonbaharın muazzam renkleri arasında kaybolan doğa tutkunları, Andırın'ın doğal güzelliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kahramanmaraş'ın kaleleri, şelalesi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesindeki kayın ormanları, rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ın kaleleri, şelalesi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesindeki kayın ormanları, rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.