Andız Pekmezi: Toroslar'ın Eşsiz Lezzeti

Toroslar'dan Sofralara Andız Pekmezi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 1500-2000 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, özel işlemlerden geçirildikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Üretimin Detayları

Andız kozalakları, Toros Dağları'nın benzersiz ikliminde olgunlaşmadan toplanarak, yerel kadınlar tarafından imece usulü ile işleniyor. Günler süren yoğun çalışma sonrasında, elde edilen andız pekmezi, kilosu 200-250 lira arasında bir fiyata satılmakta.

Fatma Duran'ın Anlatımı

Kuyucak Mahallesi'nde pekmez üreten Fatma Duran, süreci şöyle özetliyor: "Andız ağaçlarının kozalaklarını topluyoruz ve kırma makinesinde işledikten sonra 2 gün süreyle ıslatıyoruz. Daha sonra, bu şekillerde hazırladığımız kozalakların şırasını alıp tavalara döküyoruz."

Duran, pekmez yapımını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için, bir gün önceden hazırlık yaptıklarını belirtiyor: "Saat 03.00'te kalkıyoruz ve hazırladığımız tavalara ateş yakıyoruz. Tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece sıcaklıkta kaynatıyoruz." 15 saat süren kaynatma işleminin ardından çıkartılan pekmezin her 5 kilosundan 1 kilo pekmez elde ediyorlar. Yıllık ortalama 2 ton andız pekmezi üretimi gerçekleştiriyorlar.

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Toros Dağları'ndan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.