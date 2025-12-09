DOLAR
Andrej Babis Çekya'nın Yeni Başbakanı Olarak Atandı

Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi lideri Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından Çekya başbakanı olarak atandı; koalisyon Motoristler ve SPD ile kuruldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:49
Genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri milyarder Andrej Babis, Çekya'nın yeni başbakanı olarak göreve başladı.

Atama Töreni ve Görev Devir Süreci

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Prag Kalesi’nde düzenlenen törende, 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerini kazanan ANO partisinin lideri Andrej Babis'i başbakan olarak atadı. 71 yaşındaki Babis, ay sonunda kabinesinin atanmasının ardından merkez sağ hükümetten görevi devralacak.

Andrej Babis, daha önce 2017-2021 yılları arasında Çekya Başbakanı olarak görev yapmış; muhalefette geçirdiği 4 yılın ardından iktidara geri dönmüş oldu.

Koalisyon Anlaşması ve Siyasi Ayrıntılar

Seçim sonrasında ANO partisi, AB karşıtı Motoristler Partisi ile ve AB ve NATO karşıtı, Rusya yanlısı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ile koalisyon anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, yeni hükümetin dış politika ve güvenlik tercihleri açısından dikkat çekiyor.

Andrej Babis'in ataması ve kurulacak kabine, önümüzdeki dönemde Çekya siyasetinin yönünü belirleyecek önemli bir adım olarak kayda geçti.

