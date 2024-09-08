Andriake Kazılarında Önemli Keşifler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan kazılarda, "Millefiori (Bin Çiçek)" adıyla anılan özel teknikle üretilmiş çok sayıda ve çeşitli cam kaplama levhalara ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya aracılığıyla Andriake kazılarında gerçekleştirilen önemli bulgular hakkında bilgi verdi. Ersoy, "Özellikle önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzeme türü, bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez keşfedildi. Andriake'de ortaya çıkardıktan sonra dikkat çeken zor ve ince cam işçiliği tekniği ile üretilmiş düz plaka formundaki millefiori kaplamalar, ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılmaktadır" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Şaşırtıcı ve dikkate değer bu buluntuların gün yüzüne çıkmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür eden Ersoy, bu keşiflerin tarihi değeri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandığı bildirildi.