Andrius Kubilius'tan Avrupa Savunması İçin Yatırım Çağrısı

Andrius Kubilius ve Avrupa'nın Savunma Harcamaları

Eski Litvanya Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Andrius Kubilius, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyeliğine aday gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini belirtti.

Seçim Süreci ve Güvenlik Tartışmaları

AB'nin yürütme organı Komisyon'un yeni ekibinin oluşturulmasına dair süreç, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen seçimlerin ardından devam ediyor. Bu kapsamda Kubilius, AP milletvekillerinin karşısına çıkarak, Rusya'dan gelen tehditlere karşı Avrupa'nın kendisini en uç askeri ihtimallere hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Olası Tehditler ve Acil Yatırım İhtiyacı

Kubilius, Avrupa'nın konvansiyonel savaş, siber güvenlik ve hibrid saldırılar gibi varoluşsal tehditlerle yüz yüze olduğunu vurguladı. AB'nin potansiyel askeri saldırılara karşı hazırlık düzeyini artırmak için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

10 Milyar Euro'luk Savunma Yatırımı

Kubilius, AB'nin 2028'e kadar savunmaya en az 10 milyar euro harcamasının gerekli olduğunu belirtti. AB'nin 7 yıllık bütçesinde savunma sanayinin güçlendirilmesi için gerekli kaynakların yer almasını ve Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi politikalarının yeniden gözden geçirilmesini önerdi.

NATO ile İlişki ve İşbirliği

Kubilius, savunmanın güçlendirilmediği takdirde Avrupa'nın büyük sonuçlarla karşılaşabileceğini savunarak, "NATO'nun yardımını beklersek 10 gün içinde işgal edilmiş olabiliriz" dedi. Ayrıca, NATO ile işbirliğinin devam edeceğini de vurguladı.

ABD Seçimlerinin Avrupa Üzerindeki Etkisi

Kubilius, Donald Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesinden endişe duymadığını belirtti ve "Harcamalarda artışa gitmemiz gerekiyor, ancak bu sadece Trump'dan değil, daha çok Putin'in etkisiyle" dedi. Ayrıca, ABD'nin gelecekte Avrupa'nın güvenliğinden ziyade Çin'e odaklanacağına dair bir görüş sundu.

Ulusal Egemenlik ve İddialar

Kubilius, aşırı sağcı gruptan gelen ulusal egemenlik kaygılarına yanıt vererek, ulusların yok olmasının mümkün olmadığını garanti etti.

Kubilius ve diğer 25 Komisyon üyesi adayı, AP komitelerindeki soru-cevap oturumlarından sonra, aralık ayında göreve başlamayı bekliyor.