Angela Rayner istifa etti: İkinci evde eksik damga vergisi iddiası

Başbakan Yardımcısı ve Konut Bakanı Rayner görevlerinden ayrıldı

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı ikinci evde doğru miktarda damga vergisi ödemediğinin ortaya çıkmasının ardından görevlerinden istifa etti.

Rayner, istifa mektubunu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşarak, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini kabul etti.

Karmaşık aile durumu ve Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu belirten Rayner, söz konusu durumun aile üzerindeki etkisini gerekçe gösterdi ve şu ifadeyi kullandı:

"Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum."

Medya haberleri Rayner'ın istifasının ardından Başbakan Keir Starmer'ın kabinede değişiklikler yapacağı iddiasını gündeme getirdi.

Soruşturma, Rayner'ın Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkarması ve ödemesi gereken 40 bin sterlin'lik damga vergisinden daha az vergi ödediğinin ortaya çıkmasıyla başladı.

Rayner durumu bir hata olarak nitelendirirken, yanlış vergi tavsiyesini sorumlu tuttu. Rayner'ın avukatları ise böyle bir tavsiye verilmediğini bildirmişti.

İngiltere hükümeti geçen sene ikinci ev almak isteyenlere ek damga vergisi getirileceğini açıklamıştı.