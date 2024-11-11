Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, Çocuk İstismarı Skandalı Sonrası İstifa Baskısı Altında

Anglikan Kilisesi'nde İstifa Baskıları Yoğunlaşıyor

Anglikan Kilisesi ile bağlantılı çocuk istismarıyla suçlanan avukat John Smyth hakkında yayımlanan inceleme sonrasında, İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin istifa etmesi yönündeki baskılar giderek artıyor.

Welby'ye Yönelik Eleştiriler Artıyor

St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden Smyth'i yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle itham etti. Rahip Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" ve "görevde kalmasının sürdürülebilir olmadığını" ifade etti. Kendi çocukluğunda yaşadığı istismar deneyiminin travmatik izlerini halen taşıdığını ekledi.

İstifa Talep Eden Dilekçeler Hazırlanıyor

Rahipler Meclisi'nde üç üye, Welby'nin çocuklara yönelik dehşet verici istismarları bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden bir dilekçe hazırladı. Dilekçede, Welby'nin 2013'te Smyth'e ilişkin istismar iddialarıyla ilgili detaylar kendisine sunulduğunda durumu yetkililere bildirmesi gerektiği belirtildi.

Çevrim içi erişime açılan dilekçe, şimdiden 1500'den fazla imza topladı. Dilekçede, "İstismarın devam etmesine izin veren rolü göz önünde bulundurulduğunda, Welby'nin Canterbury Başpiskoposu olarak görevine devam etmesi artık sürdürülebilir değildir. Mağdurlar ve kilisenin iyiliği için değişim görmek zorundayız." ifadeleri yer aldı.

Çocukların Korunması İçin Önlem Almıyor mu?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2018'de hayatını kaybeden John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda "Iwerne Trust" adlı Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesiydi. bağımsız bir incelemeye göre, Smyth, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocuklara evinde istismarda bulunmuştu. İnceleme ayrıca, Smyth'in Zimbabve gibi Afrika ülkelerinde de 85'e yakın çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ortaya koydu.

Welby'den Gelen Açıklama

Welby, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, istismar iddialarına dair daha titiz bir takip yapması gerektiğini kabul etti. İstifa etmeyi düşündüğünü ancak görevini sürdürme kararı aldığını belirtti. Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade eden Welby, istismarın yıllarca sürebilmesine ve Smyth'in adaletle yüzleşmeden yurt dışında istismarlarına devam etmesine yol açan birçok kişinin durumu gizlemesinden bir o kadar üzüntü duyduğunu belirtti. Bununla birlikte, 2013 öncesinde böyle bir durumdan haberdar olmadığını savunarak, incelemenin, 2013'te ifşa edildikten sonra trajedinin soruşturulmasında şahsen başarısız olduğunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.