Angola, KDC ile M23 İsyancı Grubu Arasındaki Arabuluculuktan Çekildi

Angola, KDC ve M23 Arasındaki Arabuluculuk Görevinden Çekildi

Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu arasındaki görüşmelerde artık arabuluculuk yapmayacağını duyurdu. Angola Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, KDC ve M23 arasındaki ülkede artan saldırılara müdahil olunmayacağı ve Angola'nın arabuluculuktan resmi olarak çekileceği bildirildi.

Barış görüşmelerinin yeniden düzenlenmesi çabalarına başka bir Afrika devletinin öncülük edeceği ifade edilen açıklamada, ilerleyen günlerde bu görevi üstlenecek başka bir devlet başkanının atanacağı kaydedildi. Açıklamada, "Angola'nın, kendisini bu çatışmanın arabuluculuk sorumluluğundan kurtarması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesi dikkat çekti.

KDC'deki Çatışmaların Arka Planı

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla birlikte "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, zamanla "M23" olarak anılmaya başlanmıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) ve KDC, M23'ü destek vermekle suçlanan Ruanda hükümeti ise bu iddiaları reddetmektedir. M23 üyeleri, yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmiştir.

Yaşanan çatışmalar sonucunda, KDC'nin doğusundaki olaylar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden olmuştur.