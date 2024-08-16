Ani Tarihi Kenti'nin 960. Yılı Kutlandı

Ani Tarihi Kenti'nin 960. Fetih Yıldönümü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olarak bilinen Ani tarihi kentinin 960. fetih yıl dönümünü kutladı. Bu önemli tarih, Anadolu'nun kültürel ve tarihi zenginliğini simgeliyor.

Sosyal Medyadan Kutlama

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan'ın fethettiği, Anadolu'ya kapı aralayan ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin temelini oluşturan Ani'nin 960. fetih yılını kutluyoruz," ifadesini kullandı.

Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Ani tarihi kentinde yürütülen arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten bakanlık, bu değerli kültürel mirası koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Paylaşılan Görseller

Bu özel gün vesilesiyle Ani tarihi kentinin çeşitli fotoğrafları da sosyal medya paylaşımlarında yer aldı, katılımcılar tarihi mirasa dair hissettiklerini ve önemini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ani tarihi kentinin fotoğrafları da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun ilk Türk-İslam şehri olan Ani tarihi kentinin 960'ıncı fetih yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ani tarihi kentinin fotoğrafları da yer aldı.