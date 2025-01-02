Anıtkabir 2024'te 6.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Anıtkabir Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, 2024 yılında tam 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam, Anıtkabir'in tarihindeki önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Yerli ve Yabancı İlgi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Anıtkabir 2024 yıl boyunca hem yerli hem de yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan verilerde, yılın ilk altı ayında ziyaretçi sayısının oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Aylara Göre Ziyaretçi Sayıları

2024 yılı içinde, Anıtkabir'i ziyaret edenlerin aylık dağılımı şöyle gerçekleşti:

Ocak: 229 bin 426

Şubat: 226 bin 403

Mart: 223 bin 689

Nisan: 513 bin 605

Mayıs: 577 bin 623

Haziran: 345 bin 753

Temmuz: 388 bin 418

Ağustos: 728 bin 761

Eylül: 386 bin 751

Ekim: 1 milyon 146 bin 077

Kasım: 1 milyon 518 bin 065

Aralık: 265 bin 909

En Yoğun Gün 10 Kasım

2024 yılında Anıtkabir'in en kalabalık gününün 10 Kasım olduğu belirlendi. 10 Kasım'da ziyaretçi sayısı 1 milyon 092 bin 365 olarak kaydedildi. Diğer yoğun günler arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 745 bin 920, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 026 ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2024 yılı itibarıyla Anıtkabir, önceki yıllara göre ziyaretçi sayısında belirgin bir artış göstermiştir. 2023 yılında toplam 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi ziyaret etmişti.