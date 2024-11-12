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Anıtkabir'deki Tarihi Atatürk Portresi Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Anıtkabir'de sergilenen orijinal Atatürk portresi, ziyaretçilerden yoğun ilgi topluyor. Sergi, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:32
Anıtkabir'deki Tarihi Atatürk Portresi Sergisi Büyük İlgi Görüyor

Anıtkabir'deki Orijinal Atatürk Portresi Sergisi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi", 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyarete açıldı. Sergide yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinalinin, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında sıkça yer aldığı biliniyor.

Ressam Şeref Sonel'in Eseri

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan bu eser, okulların sınıf duvarlarında yıllardan beri sergilendiği için birçok ziyaretçi üzerinde duygusal bir etki yaratıyor. Ziyaretçiler, portreyi görünce öğrencilik yıllarına döndüklerini ifade ediyor. Bu bağlamda, sergide emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve organizasyon ekibine teşekkür eden birçok kişi bulunuyor.

Portreyi Destekleyen Rapor

Sergide, tarihi portrenin değerini ortaya koyan ıslak imzalı "Atatürk Portresi Raporu" başlıklı belge de yer alıyor. 1961 yılında oluşturulan komisyonda Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında bir araya gelen uzmanlar, eserin yalnızca tarihi değil, aynı zamanda sanatsal kıymetinin de büyük olduğunu vurgulamaktadır.

Komisyonun Değerlendirmesi

Komisyonun raporunda şöyle deniyor: "Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkârlara hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir." Ayrıca, Atatürk'ün portresi üzerinde durulan unsurlar arasında yüz, göz ve saç renginin gerçeğe uygunluğu da öne çıkıyor.

Sergi Hakkında Bilgiler

Anıtkabir’deki bu etkileyici sergi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar ziyaretçilere açık kalacak. Bu önemli etkinlik, hem tarihi hem de sanatsal bir yolculuk sunarak Atatürk’ü daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"ndeki ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali yoğun merak uyandırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"ndeki ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali yoğun merak uyandırıyor.

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