Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

ANKA-3 merakla beklenen uçuşunu gerçekleştirdi. Gökyüzü bugün o eşsiz anlara ev sahipliği yaptı.

TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı, bugün ilk uçuşunu yaptı. ANKA-3, radarda düşük görünürlük, yüksek hız ve yüksek yük taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip. ANKA-3 için gelecek sene Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri arasında yerini alması planlanıyor.

TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3 ilk başarılı uçuşunu yaptı. ANKA'nın uçuş anı saniye saniye kaydedildi. O anlara ait görüntüleri Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan paylaşımında ANKA-3 için ülke savunmasında önemli rol üstleneceğini belirtti. ANKA-3 en dikkat çekici nitelikleri arasında radarda düşü görünürlüğü dikkat çekiyor. Yüksek hız ve yüksek yük taşıma kapasitesi de ayrıca önemli ayrıcalıklar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda ANKA-3'ün ilk uçuş görüntülerini paylaştı ve Türk savunma sanayiinin başarısına dair övgüler yağdırdı.

Erdoğan, paylaşımında:

''TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak.'' ifadeleri yer aldı.

Anka 3 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi: Görüntüleri izlemek için tıklayın...

