ANKA III Uçakları, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılına Özel Uçuş Gerçekleştirdi

TUSAŞ, ANKA III uçaklarıyla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:44
ANKA III Uçakları, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılına Özel Uçuş Gerçekleştirdi

ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel uçuş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın iki prototipi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü için anlamlı bir saygı uçuşu gerçekleştirdi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ANKA III, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan bu özel günde, göklerde destansı bir selam durdu.

Uçuş Detayları

Üretilen iki prototiple birlikte ANKA III, kol uçuşu düzenleyerek Çanakkale Zaferi'ni selamladı. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren delta kanat yapısındaki ANKA III, Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalandı.

Uçuş, yaklaşık 35 dakika sürdü ve uçak, 8 bin feet irtifaya ulaştı. Test süreci içerisinde, tek yer kontrol istasyonu üzerinden çoklu uçak kontrolü ve sonrasındaki sürü uçuş faaliyetlerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden Önemli Açıklama

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III'ün gökyüzüne havalandığını" belirtti. Demiroğlu, "Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşük görünürlük, yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor.

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