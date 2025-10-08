Anka Kuşu Gazze İstanbul'da İlk Gösterimini Yaptı

İnsan İzi Derneği'nin hazırladığı, yönetmenliğini Kaan Burak Şen ve Kübra Kuruali'nin üstlendiği "Anka Kuşu Gazze" belgeseli İstanbul'da ilk kez seyirciyle buluştu. Gösterim Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belgeselin odağı: Hamed Ashour ve köpeği Garib

Film, Gazzeli Hamed Ashour ile köpeği Garib'in hikâyesini anlatıyor. Gösterimde konuşan İnsan İzi Derneği Genel Başkanı Umut Sarıkaya, dünyanın Gazze'deki duruma karşı ikiyüzlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu belgesel, dünyanın Gazze olayındaki ikiyüzlülüğünü yüzümüze çarpmak için çekildi. Eğer bir köpeğin kurtuluşu için küresel kampanyalar düzenlenebiliyor, fonlar toplanabiliyorsa insanlık adına asıl soru şudur, 'Gazze halkı neden aynı merhameti görmüyor?' Bu film bir belgesel değil, adalet çağrısıdır. Çünkü eğer bu sessizlik böyle sürerse, bir gün insanlık tarihinin en büyük utanç belgeleri arasında yer alacaktır."

Yönetmenlerin gözlemleri

Yönetmen Kübra Kuruali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırımın başladığı ilk günden itibaren alana girme isteğini ve Gazze'deki sanatçıların direniş ruhunun projenin merkezine oturduğunu anlattı. Kuruali, Hamed ile köpeğinin karşılaşma öyküsünü şöyle aktardı:

"Köpek sahiplerini kaybetmiş ve Hamed'i bırakmıyor. Hamed de onu sahipleniyor. Bir gün çadır kentte köpeğiyle beraber fotoğraf paylaştıktan sonra sosyal medyaya koyuyor ve bütün dünya, özellikle hayvan hakları dernekleri, köpeğin Gazze'den çıkarılması ve onun aslında psikolojik bir travma etkisinde olduğunu yazıyor ama hiç kimse Hamed'e 'Nasılsın?' diye sormuyor. Bu bizi çok etkiledi ve aslında Gazze için söylenecek şey burada olmalı diye düşündük. Bu hikayeyi merkeze aldık. Hamed'e, Gazze'den başka gazeteci ve veteriner arkadaşlara ulaştık. Orada gazeteci arkadaşlar ve prodüksiyon ekipleri aracılığıyla çekimler yaptık. Bu hikayeyi anlatarak Gazzelilere ne hissettiklerini sorduk. Film bu şekilde ilerliyor."

Kuruali, Gazze'den gelen bir mesajı da paylaştı: "Bu enkazda sizin gibi sıradan bir gün yaşamayı dileyen insanlar var. Bizim de kalplerimiz var, sizin gibi hayal ediyoruz, seviyoruz, acı çekiyoruz. Ölüm karşısında insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. Biz merhamet istemiyoruz, adalet istiyoruz. Tekrarlanan trajik manşetler olmak istemiyoruz. Onurlu ve umutlu bir şekilde, sizinle bu dünyada var olmak istiyoruz."

Sanatçıların görüşleri

Müzisyen Fares Anbar, filmin Gazzelilerin yaşadıklarını görünür kılması açısından önemine dikkat çekti: "Benim filmde canlandırdığım karakterin hikayesi aslında milyonlarca Gazzelinin hikayesini temsil ediyor. Allah insanı bütün mahluklardan üstün yarattı ama insan, hayvanları asla unutmadı ve korumaya devam etti. Biz de Gazze'de hayvanlara olan sevgimizi hiçbir zaman kaybetmedik." Anbar, "Gazze davası şerefli bir dava" ifadesini kullanarak desteğin evrensel önemine vurgu yaptı.

Karikatürist Alaa Al-Agta ise projeyle farklı hikâyeleri ve duyguları görünür kılmayı amaçladıklarını belirterek, Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteğe değindi: "Türkiye zaten bu olayların başından beri Gazze halkının en büyük destekçisi, din kardeşidir. ... Filistin toprakları sadece Filistinlilerin değil bütün İslam aleminindir."

Görüşler ve ekip

Belgeselde şair Hamed Ashour ve Sameer Atiyeh, gazeteci Nadra Al-Tibi, Abdelrahman Alkahlout, Hani Aburezeq, Sawsan Sultan ve veteriner Mu'tasım Adnan Kaddura'nın görüşlerine yer veriliyor.

Yapımcılığını Kübra Kuruali'nin üstlendiği belgeselde, yapım koordinatörlüğünü Rabia Şenol, görüntü yönetmenliğini Enis Özbey ve kurgusunu Onur Eğri üstlendi.

İnsan İzi Derneği'nin hazırladığı, yönetmenliğini Kaan Burak Şen ve Kübra Kuruali'nin üstlendiği "Anka Kuşu Gazze" belgeseli Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.