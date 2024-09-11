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ANKAPARK Kiralama Süreci ABB Meclisi'nde Tartışıldı

ABB Meclisi'nde ANKAPARK'ın kiralanması ve geleceği üzerine tartışmalar yapıldı. Üyeler çeşitli görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:05
ANKAPARK Kiralama Süreci ABB Meclisi'nde Tartışıldı

ANKAPARK Meclis Toplantısında Gündemde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, eylül ayının üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık'ın başkanlığında yapıldı.

Kiralamaya Yetki Verildi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, ANKAPARK içerisindeki lunapark ve oyun alanları gibi tesislerin 10 yıl süreyle kiralanmasıydı. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu, bu konuda encümene yetki verilmesini içeriyordu ve oy birliğiyle kabul edildi.

UZUN SÜRELİ BİR ARA

ANKAPARK ile ilgili komisyondan gelen rapora dair görüş bildiren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ANKAPARK'ın Ankara turizmine katkıda bulunmak amacıyla inşa edildiğini vurguladı. Yalçın, bu tesisin halkın kullanımına bir an önce açılması gerektiğini savundu ve aradan geçen 2,5 yıla dikkat çekti. Yalçın, 2022'deki kiracı tahliyesinden sonra henüz bir ilerleme yaşanmadığını ifade etti.

Yalçın, "Maalesef ANKAPARK'la ilgili görüntüler üzüntü verici. Ancak biz bu kararı çok önemsiyoruz ve hızlıca harekete geçilmesini talep ediyoruz." dedi.

Başkan Vekilinin Yanıtı

Ertan Işık, Yalçın'ın görüşlerine karşılık olarak, ANKAPARK'ın yapılmasının gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtti. "Keşke bu yapının inşaatı gerçekleşmeseydi," diyen Işık, zararın en az seviyeye indirilmesi adına kararlara uyulması gerektiğini söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasıyla sona erdi.

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