Ankara 2 No'lu Baro'dan İstanbul Barosu Yönetimine Destek: Görevden Alma Kararına Tam Destek Geldi

Ankara 2 No'lu Baro Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararına tam destek verdiklerini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Kaboğlu'nun Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili açıklamalarına ve İstanbul Barosu'nun Suriye'deki olaylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamasına dikkat çekildi.

Açıklamada, 20 Ekim 2024'te yapılan seçimde, İstanbul Barosu'na kayıtlı yaklaşık 65 bin avukatın sadece %10'u tarafından seçilen yönetimin tüm baroyu temsil etmesinin düşünülemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, İstanbul Barosu'nun, görev şehidi Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine karşı savunuculuk yapmasına da vurgu yapıldı.

TBB Açıklaması Kabul Edilemez

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 20 Mart 2025 tarihli açıklaması hakkında ise “bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir” denildi. Açıklamada, bu durumu devletin gücünü hatırlatma olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ankara 2 No'lu Baro, herkesin hukukun üstünlüğünü kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sükunet ve Aklıselim Çağrısı

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını etkileme çabalarının, iç barış ve huzuru bozma girişimi olduğu ileri sürüldü. Açıklama, “Herkesi sükunete ve aklıselime davet ediyoruz” ifadeleriyle sona erdi ve Ramazan ayının manevi huzurunda, terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yapıldı.