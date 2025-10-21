Ankara 2026: 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' Etkinlik Takvimi ve Logo Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya paylaşımında, "Güzel bir haberimiz var. 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilen Ankara'mızın Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen etkinlik takvimi belli oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Ankara'nın tarihî ve kültürel zenginliğinin bu unvana çok yakıştığını belirterek, "Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de 'Ankara 2026' resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı. Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini, Ankara'nın köklü mirasıyla buluşturan bu sembol, 2026 boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin simgesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanat ve Gösteriler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da sahne sanatları öne çıkarılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek "Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi"nde, Türk dünyasının efsanevi kahramanı Deli Dumrul'un hikayesi çağdaş koreografiyle aktarılacak. Eserin müziği Emre Kesim'e, koreografisi Bürge Kayacan'a ait olup 8 Aralık'ta dünya prömiyerini yapacak.

Diğer önemli projeler arasında, Ahmet Adnan Saygun'un "Gılgameş Destanı" operasından uyarlanan konser versiyonu ve Türk dünyasından solistlerin sahne alacağı özel konser yer alıyor. Ayrıca, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı anısına düzenlenecek "Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri" Hacı Bayram-ı Veli Camii Meydanı'nda gerçekleştirilecek; Bakanlık kurumlarının katkısıyla "Halil İbrahim Sofrası" iftar programı da düzenlenecek.

Kültürel Çalıştaylar ve Eğitimler

Yıl boyunca kültürel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla çeşitli çalıştaylar planlandı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek "Türk Dünyası Yayıncılık Çalıştayı"nda yayınevleri, kütüphane yöneticileri ve akademisyenler "ortak alfabe", "kataloglama ve yayıncılık standartları" gibi konuları ele alacak.

Turizm alanında ise "Türk Dünyası Turizmde Kapasite Geliştirme Çalıştayları" kapsamında turizm işletmeciliği, pazarlama, tanıtım ve ürün geliştirme konularında eğitimler verilecek.

Kültür Yolu Festivali

Ankara, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival; Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla özel oturumlar, konserler, sergiler ve kültürel gösterilerle zenginleştirilecek. Etkinlik süresince Ankara sokakları, Türk dünyasının müziği, gastronomisi ve sahne sanatlarıyla renklenecek.

Dijital Tanıtım ve Film Projeleri

Ankara'nın uluslararası tanıtımı için hazırlanan reklam filmleri toplam 22 ülkede yayınlanacak. Etkinlikler kapsamında altı masaüstü film ve UNESCO mirası odaklı 4 yeni tanıtım filmiyle toplam 10 eser üretilecek. Bu filmler, Ankara'nın kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve çağdaş şehir kimliğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

"GoTürkiye" ve "GoAnkara" sosyal medya kampanyalarında Nallıhan, Eymir Gölü, Gordion Antik Kenti, Hacı Bayram Veli, Tuz Gölü, Mogan Gölü ve Atakule gibi destinasyonlar ön plana çıkarılacak; kampanyaların toplam erişiminin 102 milyon gösterim seviyesine ulaşması planlanıyor.

"Turkic Silk Road/Türk Tour Dijital Turizm Atlası" isimli mobil uygulama tabanlı proje, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kültürel ve doğal mirasını dijital ortamda buluşturacak; interaktif harita üzerinden destinasyon keşfine olanak tanıyacak. Projenin lansmanı Ekim 2026'da yapılacak.

Ayrıca TripAdvisor ve Trip.com işbirliğiyle hazırlanan "Explore Ankara" özel sayfaları 15 ülkede yayına alınacak; Çin pazarı için "CTrip" uygulamasına Ankara durakları eklenecek. Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri aracılığıyla yürütülecek tanıtım faaliyetleri kapsamında 40'tan fazla ülkede "Ankara" temalı basın bültenleri yayımlanacak. 2026 boyunca 23 ülkeden 108 basın mensubu, içerik üreticisi ve tur operatörü Ankara'da ağırlanacak.

Uluslararası Tanıtım ve Fuar Katılımları

Ankara, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda 15 ülkede düzenlenecek 17 uluslararası turizm fuarında tanıtılacak. Bunlar arasında FITUR (Madrid), ITB (Berlin), MITT (Moskova), CITB (Çin), TTG (Rimini), WTM (Londra) ve ITTF (Varşova) gibi önde gelen fuarlar yer alıyor; etkinliklerde Ankara filmleri gösterilecek.

"Türk Dünyası Turizm Başkenti" logosu tanıtım sürecinde ajanda, kupa, bez çanta ve tişört gibi materyallerde kullanılacak; böylece Ankara'nın 2026 markası uluslararası platformlarda görünür kılınacak.

