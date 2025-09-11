Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı

Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi

3 işletme geçici kapatıldı, 2 şüpheli gözaltında

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürünü üzerinde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmına numune alınmasının ardından imha işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.