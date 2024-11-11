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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Üçüncü Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Gazetecilere giriş izni verilmedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:39
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Üçüncü Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Üçüncü Toplantısını Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayının üçüncü toplantısını Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlık etti.

Yaşanan Tartışmalar ve Özür

Ertan Işık, 7 Kasım'daki önceki toplantıda "konserlere yapılan ödemeler" konusu nedeniyle yaşanan tartışmalara değinerek, "Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği o çirkin görüntüleri yaşamamayı benim gibi bütün arkadaşlarımın da yürekten temenni etmiş olduğuna inanıyorum. AK Parti Grubu üyesi arkadaşlarımızdan da benim ifadelerimi, maksadını aşan ifade olarak algıladıkları için, onları da kırıp üzdüğümüz için bütün Meclisin huzurunda özür diliyorum," dedi.

Atatürk'ü Anma Günü Konuşmaları

Toplantı, Meclis üyelerinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle yaptıkları konuşmaların ardından sona erdi.

Basın Mensuplarına Kısıtlama

Toplantıyı takip etmek isteyen gazeteciler, Belediye Meclis Konferans Salonu'na alınmadı. Belediye yetkilileri, basın mensuplarının sosyal medya hesaplarındaki canlı yayından toplantıyı takip edebileceklerini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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