Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankırı'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yangınla Mücadelede Aktif Rol Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşanan orman yangınına müdahale etmek üzere önemli bir destek sağladıklarını açıkladı. Yangın bölgesine 5 araç ve 10 personel gönderildi.

Yangına Müdahale İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Yavaş, sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı mesajda, "AFAD'ın yaptığı çağrı üzerine, Çankırı Ilgaz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğü kapsamında 5 aracımız ve 10 personelimiz yangın bölgesine sevk edilmiştir," ifadelerini kullandı.

Hedef Yangının Kontrol Altına Alınması

Bu destekle birlikte, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerinin minimize edilmesi hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın mücadelesinde çevreye duyarlı adımlarla hızlı bir şekilde yanıt verme kararlılığını sürdürüyor.