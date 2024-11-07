Ankara Büyükşehir Meclisi'nde 'Konser' Gerginliği

Ankara Büyükşehir Meclisi'nde Konser Tartışması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konsere ayrılan bütçenin ele alınması sırasında, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında yapıldı.

Trafik Sorununa Çözüm Önerisi

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, toplantıda Ankara'nın trafik sorununa değinerek, şehirdeki metrobüs sistemi için önerilerini sundu. Kayaş'tan başlayıp Gölbaşı'na kadar uzanacak bir metrobüs hattının, trafik sorununu ciddi ölçüde azaltabileceğini belirtti. Ünal, "Bu sistem, düşük maliyetle önemli bir çözüm sunabilir." şeklinde konuştu.

Konser Bütçesi Tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 29 Ekim'de yapılan Ebru Gündeş konserinin maliyetinin 69 milyon lira olduğuna dikkat çekti. Yalçın, bu büyük bütçenin kentteki trafik ve altyapı sorunlarına çözüm yerine harcandığını savundu. Ayrıca, geçen yıl yapılan konser için de 80 milyon liranın üzerinde bir ödeme yapıldığını ifade etti.

Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sigorta prim borçlarının 8 milyar liraya ulaştığını kaydetti ve bu durumu eleştirerek, belediyenin konserler için kullandığı yüksek bütçenin, halkın ihtiyaçlarını görmezden geldiğini vurguladı.

Kavga Ortamı

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık, tartışmaların ardından katılımcıların rahatsızlıklarını anladığını belirtti ve bu sırada toplantı salonunda meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kavga çıkınca oturum sona erdi.