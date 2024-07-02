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Ankara Çankaya'da aile faciası! Baba, iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ankara Çankaya'da yaşanan trajedi: Bir baba, 14 ve 11 yaşındaki çocuklarını öldürdü ve ardından intihar etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 21:52
Ankara Çankaya'da aile faciası! Baba, iki çocuğunu öldürüp intihar etti

ÇANKAYA’DA KORKUNÇ AİLE DRAMI

Ankara'nın Çankaya ilçesi, Naci Çakır Mahallesi’nde yaşanan korkunç olay, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 758. Cadde üzerindeki Kısacık Apartmanı’nda meydana gelen olayda, M.K. isimli bir baba, 14 yaşındaki oğlu Y.K. ve 11 yaşındaki kızı D.K.’yi tabancayla rehin aldı. Olay, mahalle sakinlerinin polise ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler binaya girdiklerinde, babanın çocuklarını tabancayla vurduğunu ve ardından intihar ettiğini tespit ettiler. Ekipler, baba ve iki çocuğunun cansız bedenlerini buldu.

ÇOCUKLARINI VURARAK ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Baba M.K., çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Polislerin olay yerine varmasıyla birlikte, korkunç gerçeğin ortaya çıkması sadece birkaç dakika sürdü. M.K.’nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evde, çocuklarını tabancayla öldürdüğü ve ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Baba ve iki çocuğun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

M.K.’nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve kısa bir süre önce mahalleye taşındığı öğrenildi. Komşuları, ailenin birkaç hafta önce mahalleye taşındığını ve olayın yaşandığı evde yalnız yaşadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri, M.K.’nin çocuklarına yönelik bu korkunç eylemi neden gerçekleştirdiğini anlamakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

KOMŞULAR ŞOKTA

Olayın ardından mahallede derin bir sessizlik hâkim oldu. Komşular, yaşanan trajedinin şokunu henüz atlatamamış durumda. Olay yerine gelen birçok kişi, gözyaşlarını tutamayıp, dua etti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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