Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Ankara Çankaya'da silahlı intihar girişimi: şüpheli teslim oldu

Olay Ankara’nın Çankaya ilçesi Büklüm Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, bulundurduğu tüfekle evinde intihar edeceğini söyledi ve kız arkadaşını görmek istediğini belirtti.

Güvenlik ve müdahale

Olay yerine Özel Harekat Polisleri, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı sokakta, bina çevresinde dron destekli güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda şahıs, elindeki tüfeği bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakininden açıklama

Talat Kul, trafikte 2-3 saattir kapanma yaşandığını belirterek, "Hakan dediğimiz kişi kendisi. Onu 30-40 senedir tanıyorum burada. Küçüklüğünü biliyoruz. Ailece tanıyoruz. Demek ki sorunları vardı. Polisler, ekipler toparlandı. Konuşmuşlar, işi çözmüşler herhalde. Tatlıya bağlamışlar yani. Şimdiki gençler ne yapıyorlar bilmiyorum. Dokunuyor, çarpıyor. Demek ki sıkıntısıyla beraber de herhalde dokundu. Maalesef böyle olaylar başımıza geliyor. Burada kendi evleri de var. Maddi problemleri, sıkıntıları yok ama anlayamadım. Gürültü falan duymadım da bazen gürültü oluyordu. Zamanla tanıyoruz bir şey olduğu zaman, biliyorduk onun öyle bir şeyler yaptığını. Maalesef yazık üzüldük" diye konuştu.

