Ankara Çankaya'da Villadan 40 Kilogramlık Çelik Kasa Çalındı — 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Çankaya'da Villadan 40 Kilogramlık Çelik Kasa Çalındı

Üç şüpheli operasyonla yakalandı, mahkeme tutuklama kararı verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan 40 kilogramlık çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada, Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede iz sürdü.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu kimlikleri belirlenen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrendikleri ve hırsızlığı planladıkları belirlendi.

Polis, zanlılardan birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi ve diğer delillerin eşleşmesiyle şüphelileri tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemece ifadeleri değerlendirilip tutuklanma kararı verilen F.Y., M.B. ve O.B. cezaevine gönderildi.

