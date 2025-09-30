Ankara Çankaya'da Villadan 40 Kilogramlık Çelik Kasa Çalındı — 3 Şüpheli Tutuklandı

Çankaya'da bir villadan çalındığı belirtilen 40 kilogramlık çelik kasa ile ilgili gözaltına alınan F.Y., M.B. ve O.B. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:18
Ankara Çankaya'da Villadan 40 Kilogramlık Çelik Kasa Çalındı — 3 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Çankaya'da Villadan 40 Kilogramlık Çelik Kasa Çalındı

Üç şüpheli operasyonla yakalandı, mahkeme tutuklama kararı verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan 40 kilogramlık çelik kasa çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen çalışmada, Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede iz sürdü.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu kimlikleri belirlenen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrendikleri ve hırsızlığı planladıkları belirlendi.

Polis, zanlılardan birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi ve diğer delillerin eşleşmesiyle şüphelileri tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemece ifadeleri değerlendirilip tutuklanma kararı verilen F.Y., M.B. ve O.B. cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi. Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları tespit etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli...

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Tunus'ta 'Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırıları Protestosu
3
Kassam Tugayları: Gazze Saldırısının Genişlemesi Esirleri Daha Fazla Tehlikeye Atar
4
BM Sözcüsü Al-Kheetan: Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırısı 'İnanılır Gibi Değil'
5
BM: Trump'ın yürüyen merdiven arızasını kameraman tetiklemiş olabilir
6
Tekirdağ'da Baba ve Oğul YKS'de Beraber Sınav Heyecanı Yaşadı
7
Samsun'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı