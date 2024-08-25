Ankara, Çankırı ve Kırıkkale İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de Sağanak Uyarısı

Türkiye'nin başkenti Ankara ile çevresindeki Çankırı ve Kırıkkale illeri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu bölgelerde ciddi bir yağış beklendiği ifade edildi.

Beklenen Yağışlar

Ankara'nın Haymana, Bala ve Elmadağ ilçeleri ile Kırıkkale çevresinde önümüzdeki 3 saat içerisinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çankırı çevresinde ise, gelecek 2 saatlik süre zarfında gök gürültülü sağanağın güçlü olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli Olun

Bu tür hava koşullarının ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi durumlar da yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.