Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Çubuk'ta Korkutan Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın, kısa süreli panik yarattı. Yangın, Şaban G'ye ait binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Çevredeki vatandaşlar, hızla büyüyen yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, yangın söndürme ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çubuk’ta yaşanan bu olayda, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen altı kişi, aynı aileden Z.G, N.H.G, M.E.G, H.G, Ö.G ve U.G, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.