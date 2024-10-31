DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çubuk'ta 4 katlı apartmanda çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:19
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Çubuk'ta Korkutan Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın, kısa süreli panik yarattı. Yangın, Şaban G'ye ait binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Çevredeki vatandaşlar, hızla büyüyen yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, yangın söndürme ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çubuk’ta yaşanan bu olayda, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen altı kişi, aynı aileden Z.G, N.H.G, M.E.G, H.G, Ö.G ve U.G, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı