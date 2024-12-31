Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2024'te 316 Bin 510 Dosyayı Sonuçlandırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024'te önemli bir başarıya imza attı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yılında gelen 322 bin 635 dosyadan 316 bin 510'unu sonuçlandırarak dikkate değer bir performans sergiledi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yıl içerisinde süreçte yer alan dosyaların büyük bir çoğunluğu karara bağlandı.

Başsavcılık, 172 bin 578 dosyada "kovuşturmaya yer olmadığına", 10 bin 045 dosyada ise "soruşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Bu durum, adli süreçlerin hızlı bir şekilde işlemesine katkıda bulundu.

İddianame Hazırlama ve Dağıtım

Ankara ağır ceza mahkemelerine 10 bin 036 iddianame hazırlanırken, çocuk mahkemelerine 2 bin 627 iddianame gönderildi. Ayrıca, asliye ceza mahkemeleri için 52 bin 887, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri için ise 303 iddianame hazırlandı.

Dosya Yönetimi ve Karar Aşaması

Yıl içerisinde, 12 bin 883 dosyaya "birleştirme", 41 bin 130 dosyaya "yetkisizlik", 549 dosyaya ise "görevsizlik" kararı verilmiştir. Ayrıca, 2 bin 952 dosya başka büroya gönderilerek kapatıldı.

Başsavcılık, 398 fezleke ve 10 bin 122 talepname hazırlamasıyla birlikte toplamda 316 bin 510 dosyayı başarıyla sonuçlandırmış oldu. Bu durum, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın etkin çalışmasının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.