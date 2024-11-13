Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ABB'nin Konser Harcamalarına Soruşturma İzni Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma İzni Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazdı. Edinilen bilgilere göre, başsavcılık bu iddialarla ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Teftiş Kuruluna başvurdu.

Teftiş Kurulunun İncelemesi

Teftiş Kurulu’nun yapacağı incelemenin sonucunda, 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse, Başsavcılık adli soruşturma başlatacak.

ABB Başkanı Yavaş'tan Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yavaş, 11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişi gönderildiğini ve bu incelemenin hala devam ettiğini belirtti. Yavaş, "Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, benzer bir davranışın tüm kamu ve belediyelerde de beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.