Ankara'da 1004 Suçlu Yakalandı

Ankara'da Suçlulara Göz Açtırılmadı

Ankara Valiliği, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1004 kişinin çeşitli suçlardan yakalandığını duyurdu.

Güvenlik Çalışmaları Detayları

13-19 Eylül tarihleri arasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliği ile yürütülen bu operasyonlar, kent genelinde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hapisten Kaçanlar Yakalandı

Yakalamalar arasında, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri cezaya çarptırılan 23 kişi, 5-10 yıl arası cezaya mahkum olan 26 kişi, 5 yıla kadar cezası olan 322 kişi ve ifadeye yönelik aranan toplam 630 kişi bulunuyor.