Ankara'da 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi

Kahramankazan'da düzenlenen operasyonda iki tırda 860 çuval içinde 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:59
Operasyon ve ele geçirilenler

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde iki tıra operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramada 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ile 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

