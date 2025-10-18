Ankara'da 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde iki tıra operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramada 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ile 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

